Си на срещата си с Путин: Отношенията между Китай и Русия са непоклатими

кадър: Ютуб

Отношенията между Китай и Русия са непоклатими, заяви китайският лидер Си Цзинпин на днешната си среща с руския президент Владимир Путин в Пекин, предаде китайската новинарска агенция Синхуа, цитирана от БТА.

"Ако китайско-руските отношения достигнаха такова високо ниво, стъпка по стъпка, това е защото непрестанно задълбочаваме взаимното политическо доверие и стратегическата координация с непоклатимо постоянство, което устоя на хиляда изпитания", каза Си на Путин при началото на разговора им в Дома на народните събрания в китайската столица.

Владимир Путин изрази задоволството си от "безпрецедентните" отношения между Русия и Китай, предадоха руски медии.

"Отношенията ни днес достигнаха безпрецедентно ниво, като предлагат един наистина глобален модел на партньорство и на стратегическо сътрудничество", каза Путин.

