Сибига след руските удари по Киев: Путин е неудачник, Русия губи войната на бойното поле и никакъв брой ракети не може да промени това
Кадър Ютуб
Украинският външен министър Андрий Сибига коментира поредната тежка руска атака по Украйна, при която най-малко осем души загинаха.
“Руските удари по Киев и други градове показват, че на президента Владимир Путин му се изчерпват военните възможности в продължаващата вече години наред инвазия в Украйна”, каза Сибига в социалните мрежи, цитиран от AFP, цитира Днес.бг.
“Путин е военен престъпник и неудачник, който няма други козове освен терора. Москва губи на бойното поле. Никакъв брой ракети не може да промени това“, каза още Сибига.
От руска страна се твърди, че "масираният удар" е бил извършен с високопрецизни оръжия" срещу цели в столицата Киев, както и в Запорожка, Харковска и Днепропетровска област.
В изявлението се посочва още, че са били атакувани енергийни и транспортни обекти, използвани от украинските въоръжени сили в различни части на страната.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!