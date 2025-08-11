Сибина Григорова: Президентът сбърка, като заложи на евроскептицизма

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Хората не ги е страх от еврото, а от административни мерки около въвеждането му, дали ще бъдат глобени, че цените им не са изписани правилно, това заяви по Нова нюз журналистката Сибина Григорова. Тя коментира, че президентът Румен Радев е допуснал политическа грешка, като е заложил на евроскептичизма, защото той не е толкова силен в обществото.

„Комично е, че набърка еврото в критиките си към бюджета и продажбата на държавни имоти”, каза Григорова. Тя добави, че гледа либерално на идеята за промяната на собствеността на 4400 държавни имот. Според журналистката трябва да има прозрачност кои са те, които могат да се дадат на общините, защото имат нужда, кои могат да се продадат и за кои трябва да има внимание от страна на обществеността.

Александър Симов също коментира в телевизионното студио реакцията на държавния глава по повод държавните имоти. Според него се създава политическо напрежение заради предстоящите президентски избори. Симов добави, че вероятно падането на правителството ще бъде включено в есенните дебати, но няма да стигне до такова преди избора на нов държавен глава.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!