Сигнал от Варна за нова онлайн измама

За нова схема за онлайн измами в платформите за продажба на стоки предупреждават от полицията. Сигналите са зачестили през последните седмици, а потърпевши има в цялата страна, предаде в свой репортаж БНТ.

Жертви на измамата са продавачи в интернет платформи за търговия. Схемата е проста.

Мним купувач се свързва с тях и след кратък разговор за продаваната стока предлага да плати през линк за доставка, който уж препраща към страница на куриерска фирма.

"След отварянето му събира лични данни, данни за банковите карти, пълен номер на банковата карта, пароли и по този начин придобива достъп до сметката и съответно нареждат суми. След което комуникацията приключва дотам и потребителите на платформи за продажби разбират, че са измамени", заяви Рамадан Читаков, "Икономическа полиция", ОДМВР – Варна.

За да се предпазят от подобни измами, потребителите не трябва да отварят линкове в приложения за обмен на данни, получени от непознати.

"Дори да ги отворят да не предоставят лични данни, данни от банкови сметки, съответно от банкова карта", коментира Рамадан Читаков, "Икономическа полиция", ОДМВР – Варна.

От полицията напомнят, че с банкова карта може да се плаща, но не и да се получават пари. Това става единствено с предоставяне на банкова сметка.

