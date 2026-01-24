Сигнал във фейсбук: Голям пожар тази нощ в София, има жертва

Снимка:Nadezhda Doycheva, Facebook група "Забелязано в София"

Пожар е избухнал през нощта в блок 28 на ул. "Опълченска" в София, съобщава потребителка във Facebook групата "Забелязано в София".

По думите ѝ хората, които са били евакуирани по време на пожара, са съобщили за една жена, която е загинала, допълва Днес бг. Според същата информация двама други възрастни са в критично състояние, а две деца са пострадали, но вече са стабилизирани.

Към момента информацията е публикувана като само като сигнал в социалните мрежи и не е официално потвърдена.

