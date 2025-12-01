Сигнал за бомба блокира Прохода на Републиката

Булфото

Сигнал за бомба в Прохода на Републиката е получен късно снощи. По данни на подателя взривното устройство е в района на Предела, където има няколко заведения. На място има екипи на ОДМВР – Стара Загора и ОДМВР – Велико Търново, предаде "Фокус". Чака се и екип на Специалния отряд за борба с тероризма, тъй като е открита и съмнителна чанта.



Пътят не е затворен и трафикът се осъществява нормално, но мястото на върха е отцепено.



Благодарение на бързите действия на служителите на реда, подателят на сигнала е задържан на територията на ОДМВР – Плевен.

