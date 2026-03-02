Сигнал за бомба и в Регионалното управление на образованието в Пловдив

Снимка: Гугъл мапс

Сигнал за поставена бомба затвори за кратко движението в района на Регионалното управление на образованието (РУО) в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Пловдив. След извършена проверка не са установени притеснителни данни.

Заплашителният имейл за поставено взривно устройство е получен около 14:00 ч. на електронната поща на РУО, потвърди за БТА началникът на управлението Иванка Киркова. Сградата е незабавно евакуирана и е подаден сигнал на тел. 112.

Специализиран екип е извършил щателно обследване с помощта на следови кучета. Проверката е приключила преди минути, няма открито взривно устройство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!