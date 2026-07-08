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Сигнал за бомба на летището в Горна Оряховица

08.07.2026 / 11:42 0

Булфото

Пореден сигнал за бомба в институция. Този път той е подаден за летище Горна Оряховица.

Заплахата е получена на имейл, информира Нова телевизия.

Служители на полицията в момента проверяват аеропорта, но на този етап няма основания заплахата да е реална.

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