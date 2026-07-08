Сигнал за бомба на летището в Горна Оряховица
08.07.2026 / 11:42 0
Булфото
Пореден сигнал за бомба в институция. Този път той е подаден за летище Горна Оряховица.
Заплахата е получена на имейл, информира Нова телевизия.
Служители на полицията в момента проверяват аеропорта, но на този етап няма основания заплахата да е реална.
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