Сигнал за бомба на летището в Сараево, евакуират пътниците

Сградата на летището в Сараево, Босна и Херцеговина, е блокирана заради сигнал за бомба, предполагаемо поставена там, съобщи регионалният портал Ен1.

По информация на медията към момента влизането в сградата на летището е забранено, а пътниците и персоналът биват евакуирани, предаде БТА.

Също така информация за пристигащите и заминаващите полети не е налична на официалния сайт на летището, информира още порталът.

