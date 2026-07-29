Сигнал за бомба на румънското пристанище в Констанца, спряха корабите

Пиксабей

Получен е сигнал за бомба на пристанището в Констанца в Румъния, предава Диджи24. Движението на корабите е спряно от съображения за сигурност.

„В 11:26 е регистрирано обаждане на 112, в което служител на Румънска военноморска администрация съобщава, че е получил предварително записано звуково съобщение на румънски език в телефонната мрежа на институцията относно наличието на бомби в района на пътническия терминал на пристанището Констанца. Съответните органи извършват проверки и наблюдават ситуацията. Призовавам всички да запазят спокойствие; искам да уверя обществеността, че няма причина за безпокойство и да ги помоля да се доверят на държавните институции“, каза префектът на Констанца Адриан Пикою, цитиран от сайта Нюз.ро, предаде БТА.

Сигналът за бомба на пристанище Констанца е подаден чрез две телефонни обаждания от номера с украински и полски кодове, съобщава вестник "Адевърул", като се позовава на информация на министъра на отбраната Раду Мируца. Полученото съобщение, написано на румънски език, съдържа белези, че е генерирано с помощта на изкуствен интелект, отбелязва още медията.

Моряците, чиито плавателни съдове е трябвало да излязат в открито море, са получили уведомление за случващото се около 11:40 ч. местно (и българско) време. Служители на пристанището са били евакуирани на откритите площи пред сградите. На място има полицейски екипи, а достъпът до пристанището е ограничен.

Въпреки че няма официално потвърждение от властите, докладите сочат за подозрителен багаж в пристанището на Констанца.

Редактор "Екип на Петел",

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