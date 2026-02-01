реклама

Сигнал за бомба в НДК

01.02.2026 / 18:36 1

снимка НДК

Има подаден сигнал за бомба в Националния дворец на културата (НДК) към 17:10 часа, казаха за NOVA от СДВР.

Не са намерени забранени вещи и предмети. Към момента не е извършена и евакуация.

1
0
kjk (преди 50 минути)
Рейтинг: 178299 | Одобрение: 19044
Сигурно е сексбомба!!!:errm:;)Ангелче

