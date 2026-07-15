Сигнал за бомба в Президентството
15.07.2026 / 11:08 0
Булфото
Сигнал за бомба в сградата на Президентството е получен в сряда сутринта, потвърдиха пред NOVA от МВР.
По информация на институцията е задействан стандартният протокол за действие при подобни ситуации. Служителите са евакуирани, съобщиха от канцеларията на президента Илияна Йотова.
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