Сигнал за бомба в Съдебната палата в Бургас, минути преди началото на делото срещу Никола Бургазлиев

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Сигнал за поставено взривно устройство е подаден в Съдебната палата в Бургас минути преди началото на делото срещу Никола Бургазлиев - мъжа, обвинен за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг през миналото лято, предаде Нова телевизия.

Въпреки напрежението около сигнала, съдебният процес трябва да започне с разпити на ключови свидетели. Сред първите призовани са полицейски служители и част от пострадалите по делото.

При катастрофата АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в курорта, като сред пострадалите имаше и деца. Най-тежко ранена беше Христина, която почина след продължително лечение и престой в кома. Синът ѝ Марти, който днес е на пет години, продължава да се възстановява от преживяното.

Срещу Никола Бургазлиев е повдигнато обвинение за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие. Според прокуратурата деянието е извършено след употреба на наркотични вещества и при условията на евентуален умисъл. Делото се следи с огромен обществен интерес заради тежките последици от инцидента.

Редактор "Екип на Петел",

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