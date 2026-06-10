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Сигнал за бомба в сградата на Община Елин Пелин

10.06.2026 / 13:11 0

Булфото

Получен е сигнал за поставено взривно устройство в сградата на Община Елин Пелин, съобщиха на официалната си фейсбук страница от Общината.  

Оттам информират, че днес от 13:00 до 17:00 ч. работата на общинската администрация се преустановява във връзка с извършването на проверки от компетентните органи, предава БТА.

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