Сигнал за евакуация в района на БНБ в София
Булфото
Мащабна акция на спешните служби се проведе в центъра на София, след като е подаден сигнал в района на сградата на Българската народна банка (БНБ), срещу градинката на Народния театър.
По първоначална информация на място вчера са изпратени екипи на пожарната, полицията, Центъра за спешна медицинска помощ и служители, ангажирани с кризисни ситуации. Районът е под засилено полицейско присъствие, като се извършват действия по обезопасяване, съобщи Булфото.
По неофициална информация се предполага, че става въпрос за човек в тежко емоционално състояние, който може да има намерение да сложи край на живота си. На място работят и преговарящи, които се опитват да овладеят ситуацията по мирен начин.
Към момента няма официално потвърждение от МВР за причината за акцията, както и данни за пострадали.
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