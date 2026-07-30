Сигнал за евакуация в района на БНБ в София

Булфото

Мащабна акция на спешните служби се проведе в центъра на София, след като е подаден сигнал в района на сградата на Българската народна банка (БНБ), срещу градинката на Народния театър.



По първоначална информация на място вчера са изпратени екипи на пожарната, полицията, Центъра за спешна медицинска помощ и служители, ангажирани с кризисни ситуации. Районът е под засилено полицейско присъствие, като се извършват действия по обезопасяване, съобщи Булфото.



По неофициална информация се предполага, че става въпрос за човек в тежко емоционално състояние, който може да има намерение да сложи край на живота си. На място работят и преговарящи, които се опитват да овладеят ситуацията по мирен начин.



Към момента няма официално потвърждение от МВР за причината за акцията, както и данни за пострадали.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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