Сигнал за насилие над дете в детска градина вдигна на крак администрацията във Враца

След проверки по сигнал в детска градина „Вълшебница“ във Враца - липсват данни за насилие над дете, съобщиха от Общината.

Във връзка с публично разпространени твърдения за неправомерно поведение спрямо дете в градината е установено е, че незабавно са предприети всички действия, предвидени в действащото законодателство.

По случая са извършени няколко независими проверки - от ръководството на детското заведение, по Координационния механизъм с участието на компетентните институции, както и от експертна комисия на Община Враца.

В резултат на всички проверки не са установени доказателства за упражнено физическо или психическо насилие, нито за нарушения от страна на педагогическите специалисти.

С оглед спокойствието на децата и родителите, и въпреки липсата на констатирани нарушения, по инициатива на Община Враца е ангажиран външен детски психолог, който при желание от страна на родителите ще работи с децата от групата.

Предстои и родителска среща, на която ще бъде обсъден случаят. Община Враца подхожда с отговорност към всеки сигнал, свързан със сигурността на децата, и остава ангажирана с осигуряването на сигурна, спокойна и подкрепяща среда в общинските детски градини, посочват от администрацията, предаде "Дарик".

