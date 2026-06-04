Сигнали за бомби на летището и болница в София, други - в училища и детска градина

кадър: Петел

Сигнали за бомби в Софийска област и в столицата, научи bTV.

Такива за получени в училищата в Своге и Годеч, за летище "Васил Левски", детската градина в Железница и болница "Света София".

Очаквайте подробности.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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