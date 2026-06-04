Сигнали за бомби на летището и болница в София, други - в училища и детска градина
04.06.2026 / 11:24 0
кадър: Петел
Сигнали за бомби в Софийска област и в столицата, научи bTV.
Такива за получени в училищата в Своге и Годеч, за летище "Васил Левски", детската градина в Железница и болница "Света София".
Очаквайте подробности.
Редактор "Екип на Петел",
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