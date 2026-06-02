Сигнали за бомби са получени в пет пловдивски училища

02.06.2026 / 11:11 0

Сигнали за поставени бомби са били подадени до имейл адресите на пет пловдивски училища - Професионалната гимназия по електротехника и електроника, Националната търговска гимназия и Професионалната гимназия по механотехника, Професионалната гимназия по архитектура строителство и геодезия и СУ "Отец Паисий" в Асеновград тази сутрин, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието в града Иванка Киркова. Учебните заведения са проверени, не са открити взривни устройства и учебният процес е възстановен, допълниха от Областната дирекция на МВР.

Имейлите са изпратени до стари  адреси, които не трябва вече да се използват, уточни Киркова, цитирана от БТА. Тя допълни, че всяко училище и РУО имат имейл адреси към защитен домейн и трябва да използват само тях. По думите на началника на РУО директорите са действали според указанията и са сигнализирали за заплахата на тел. 112, а учениците са били евакуирани.

Сградите са проверени, продължава работата по установяване на извършителите, допълниха от полицията. 

