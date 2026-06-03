Сигнали за бомби в детски градини в Пловдивско

Булфото

Сигнали за поставени бомби са изпратени в две детски градини на територията на пловдивската община „Родопи“, научи Нова телевизия.

Имейлите са изпратени малко след 9:00 часа тази сутрин на дублиращ имейл на детска градина „Синчец“ в Браниполе и на имейл на детска градина „Първи юни“ в Брестовица.

Пред медията от община „Родопи“ съобщиха, че са уведомили за случващото се Първо РУ и РУ-Стамболийски, ДАНС и националния телефон 112.

Директорите са действали по плана за противодействие на тероризма, като децата и персоналът са били изведени на безопасно място. Сигналите се проверяват.

Редактор "Екип на Петел",

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