Сигнали за паднали дървета и клони са получени в Бургаско след проливните дъждове

Снимка Булфото, илюстративна

Няма затворени пътища след проливните дъждове в Бургаско. Това съобщиха за БТА от пресслужбата на Областната администрация. Към момента там не са получени сигнали за бедстващи хора.

От Община Бургас съобщиха за БТА, че не са получавали сигнали за сериозни последствия след бурята, която премина през областния град в следобедните часове. Отчетени са локални наводнения в по-ниски части на града, както и паднали клони. На място са изпратени екипи, които да ги разчистят.



От Областно пътно управление - Бургас посочиха, че са обработени няколко сигнала за паднали клони в общините Приморско, Средец и Малко Търново. Около 16:30 ч. на пътя Бургас - Созопол в района на Крайморие е регистриран пътен инцидент, като трафикът се осъществява в активната лента. Сигнали за паднали клони са получени и за пътя Созопол - Приморско, като към момента няма данни участъкът да е непроходим.



Кметът на Община Приморско Иван Гайков каза пред БТА, че Общината е изпратила екипи за отстраняването на няколко паднали дървета след получени сигнали. Няма бедстващи хора. "Бурята премина по-сериозно при нас, но за щастие последствията не са такива, с които да не можем да се справим", допълни той. По думите му по-голямата част от падналите дървета на пътя Бургас - Приморско в района на резерват Ропотамо. Гайков посочи, че отново ще алармира отговорните институции за проблема с поддръжката на този участък, който попада в защитена територия. "От години сигнализираме за това. Ние като община нямаме право да извършваме дейности по почистване на растителността край пътното платно", каза още той.



Кметът на Царево Марин Димов обяви, че в общината са отчетени краткотрайни проливни валежи, които не са нанесли сериозни щети. В общината са получени няколко сигнала за паднали дървета. Няма данни за бедстващи хора или населени места без електрозахранване.

Редактор "Екип на Петел",

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