Сигнали за тормоз над персонала в Държавна психиатрична болница

Булфото

Лекари, медицински сестри и персонал от Държавната психиатрична болница в Ловеч са подложени на натиск и тормоз от директора на лечебното заведение д-р Людмил Тумбев. За това сигнал до БНР изпрати д-р Камелия Панова, председател на организацията към Синдикат "Защита".

За проблема вече са уведомени МЗ, омбудсмана, Инспекцията по труда и прокуратурата.

Д-р Панова, която в момента е в болнични, заяви, че повече от година е подложена на системен натиск от страна на ръководството.

"Заради моето участие в синдикалната дейност и отстояване на правата на колегите.

Свидетели сме на сериозни нарушение в управлението на лечебното заведение, включително неравномерно разпределение на дежурства, конфликт на интереси и заплахи на служители".

Д-р Людмил Тумбев обаче отрича всички обвинения и отправя своите към д-р Панова.

"Искам обяснение защо в протеста на Синдикат "Защита" участват болни от Държавна психиатрична болцница – Ловеч. На абсолютно никого не съм оказвал психичен тормоз. Работя в тясно сътрудничество с двата синдиката.

Срещу мен има заведена прокурорска преписка от доктор Панова, че съм отправил закана за убийство, което абсолютно не отговаря на истината".

Думите на Анелия Христова, която е медицинска сестра в болницата, също опровергават казаното от д-р Панова.

"Не смятам, че това, което е изнесено в медиите, е истина. По-скоро е клевета с цел уронване престижа и авторитета на директора".

Кристина Димитрова, която е санитар, заяви, че "д-р Тумбев е единственият човек, който до този момент ни подаде ръка".

Тя и нейни колежки отправиха обвинения за тормоз от страна на д-р Панова.

Красимир Митов, председател на Синдикат "Защита", обаче излезе в нейна подкрепа.

"За да се създаде синдикална организация, положението става нетърпимо. Хората са решили да защитават трудовите си права.

Проблемите бяха свързани с нарушаване на трудовото законодателство от изпълнителния директор д-р Тумбев".

Митов твърди, че Инспекцията по труда е извършила проверка и е установила, че има сериозни нарушения в лечебното заведение.

"Но явно от министерството покровителстват директора. Това е масово явление."

Митов коментира и обвиненията на д-р Тумбев, че пациенти на Държавната психиатрична болница в Ловеч са били принудени да вземат участие в протестите на синдикалната организация.

"Синдикат "Защита" излезе един месец на палатка, за да могат да се вдигнат заплатите в сферата на психиатричната помощ. Направи се един огромен протест, на който присъстваха всички психиатрични болници, заедно с директорите, нямаше го само д-р Тумбев. Идваха също пациенти и граждани, които да ни подкрепят".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!