Сигнали за взривни устройства получиха в съдебни палати и обществени сгради в 21 области в страната

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Сигнали за поставени взривни устройства са получени в съдебни палати и обществени сгради в по-голямата част от страна, съобщиха от полицията и съда. Заплахите са получени преди обед по електронните пощи на институциите. На повечето места служителите и посетителите бяха евакуирани от сградите за извършване на проверки.

По-рано днес беше съобщено за сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и в други институции в Бургас, Ямбол, Разград, Стара Загора, Смолян, Търговище, Варна, Добрич, Силистра, Велико Търново, Благоевград, Ловеч, Пазарджик, Видин, Хасково, Софийска област, Кърджали, Шумен, Плевен, Монтана и Габрово.

Сигнал за взривно устройство е получен в сградата на Съдебната палата в Бургас, веднага започна евакуация на всички служители и граждани, видя репортер на БТА. По-рано тази сутрин пред сградата на Съдебната палата близки и роднини на пострадалите при инцидента с АТВ в курорта „Слънчев бряг“ през август м.г. се събраха на протест във връзка с насроченото за днес заседание по делото за пътнотранспортното произшествие.

Сигнал за поставено взривно устройство затвори Съдебната палата в Ямбол. Той е получен около 9:40 часа тази сутрин, потвърди за БТА говорителят на Окръжния съд Румина Колева. Сигналът е постъпил по електронната поща, като подобни зловредни имейли днес са получени и в съдебните палати в други градове, казаха още от полицията в Ямбол.

Съдебната палата в Стара Загора е затворена заради получен сигнал за поставено в нея взривно устройство, съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд в Стара Загора.

Работещите в Окръжния съд, Административния съд и прокуратурата в Разград са изведени от сградата заради имейли с бомбени заплахи, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР - Разград Илияна Георгиева.

Служителите на Община Добрич бяха евакуирани заради сигнал за поставени взривни устройства в сградата, съобщиха от общинската администрация. В обществени сгради в Силистра също са получени заплахи за поставени взривни устройства.

Съдии, прокурори и съдебни служители бяха изведени от Съдебната палата в Смолян, в Търговище и в Кърджали заради сигнали за поставени взривни устройства.

Поради постъпил сигнал за поставено взривно устройство на официалната електронна поща на Окръжния съд във Видин сградата на Съдебната палата временно е затворена за посетители, съобщиха от съда.

Сигнали за поставени взривни устройства са подадени и в съдебните палати във Велико Търново и Благоевград, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР.

Заплахи за поставени взривни устройства са получени в Областната администрация и дирекцията на приходната агенция във Варна.

На сигнал за бомба в сградата на Община Шумен са се отзовали полицаи, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Проверява се сигнал за поставено взривно устройство в сградата на съда в Пазарджик, съобщи говорителят на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Заради получен сигнал беше затворена и претърсена сградата на Съдебната палата в Монтана, съобщи за БТА говорителят на Окръжния съд в Монтана Александрина Здравкова.

В Плевен тази сутрин също са постъпили сигнали за поставени взривни в сградите на прокуратурата и в болница, съобщи за БТА регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова.

Възстановена е работата в две от трите сгради в Ловеч, в които бяха получени сигнали за взривни устройства. Те са пристигнали на имейлите на Окръжния съд, Националната агенция за приходите, която се помещава в сградата на Областната администрация, и Общината.

Поради получен сигнал по електронна поща за взривно устройство, сградата на Общинска администрация – Костинброд и прокуратурата в Костинброд е временно евакуирана, съобщиха от Общината на официалната си фейсбук страница.

Заплашителни имейли са получени в седем прокуратури от Софийска област, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – София. След извършените обстойни проверки, при които не са установени подозрителни предмети и вещи, работният процес е възстановен, допълват от дирекцията.

Бомбени заплахи са били отправени към сградата на Съдебната палата и към Общината в Хасково, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Не е била извършвана евакуация на служители. След проверките и установяването на липса на опасност работата на институциите е продължила нормално, допълниха от полицията.

В сградата на Съдебната палата в Търговище не е открито взривно устройство, съобщиха от Областната дирекция на МВР след приключването на проверката.

Проверка не е установила взривни устройства или съмнителни предмети в сградата на Окръжната и Районната прокуратура в Габрово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.

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