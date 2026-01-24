Сигналите за нарушения при въвеждането на еврото намаляват

Пиксабей

Броят на сигналите и жалбите за завишени цени към Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) намалява, съобщи пред журналисти членът на КЗП Цветислава Лакова по време на проверка по сигнал, предаде БТА.

По думите ѝ, ако през първата седмица на януари в КЗП са постъпили общо 3021 сигнала и жалби, то през третата изминала седмица броят им е около 900. „Смятам, че търговците се ориентират добре, а при съпоставка между броя проверки и установените нарушения делът им продължава да е под 10 процента“, посочи Лакова.

Лакова уточни, че при всяка проверка се установява дали съответната стока е била обект на промоция. В рамките на настоящата проверка инспекторите от КЗП и НАП ще изискат от търговеца обосновка за цената, за да преценят дали повишението е обосновано, както и дали продуктът е бил в промоционален период. Ще бъдат проверени още правилното превалутиране, двойното обозначаване на цените и цените на други артикули в обекта.

На въпрос кои обекти най-често са обект на проверки по сигнали, Лакова посочи паркинги и по-малки хранителни магазини. Тя припомни, че чрез портала „Колко струва“ КЗП извършва ежедневен мониторинг на големите търговски вериги. Освен съвместните проверки с НАП, тя отбеляза и започналите проверки с Българската агенция по безопасност на храните за увеличение на цените на лекарствени продукти.

Най-често установяваните нарушения остават неправилно превалутиране и липса на двойно обозначаване на цените, каза още Лакова. Тя посочи, че от началото на годината КЗП е извършила около 750 проверки, като сигналите за необосновано покачване на цените са под 10 процента от всички случаи.

Лакова уточни, че не е нарушение дали цената е изписана първо в лева или първо в евро, тъй като двойното обозначаване може да бъде в произволен ред. Нарушение е налице, ако едната от цените е визуално подчертана – например с удебелен шрифт, добави тя и призова подобни случаи да бъдат сигнализирани.

