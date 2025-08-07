Сигурен знак, че банкнотата от 10, 20, 50, 100 евро е фалшива

Пиксабей

Икономическа полиция е открила фалшиви банкноти на обща стойност 15 000 лв. в купюри от 50 и 100 лв. при обиск в дома на един от задържаните за разпространение на фалшиво евро. Това съобщи началникът на столичната „Икономическа полиция“ Дарин Костов пред БНТ. При акцията са арестувани трима души, подготвяли пускане в обръщение на фалшиви евробанкноти на стойност 10 000 евро в купюри от по 200.

От полицията обясниха, че към момента няма данни за организирана престъпна група, но също така предупредиха хората, че с влизането ни в еврозоната ще се увеличи броят на фалшивите евро у нас и особено възрастните, които по-често пазаруват в брой, трябва да бъдат много внимателни.

Дарин Костов, началникът на отдел "Икономическа полиция" – СДВР: "Тези хора според мен се готвят, когато влезе еврото, тогава да ги разпространяват или да закупуват нещо с тях. Пак казвам, старите хора са уязвими, количеството не е толкова голямо, за да правят някакви големи сделки. Там, където има плащане с кеш, може да има такива банкноти. Тези лица се намират на най-ниско ниво, те са част от веригата за разпространение."

Дарин Костов посъветва как да разпознаем фалшивото евро.

"Има едно правило - пипни, наклони и погледни, тоест когато пипате трябва да има релеф, който трябва да се усеща с пипане. Когато накланяш, евровите банкноти имат свойството да сменят цвета на изображението и като погледнете трябва да виждате силуети, които са в самата банкнота."

Единият от задържаните вчера се е занимавал и с фалшиви документи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!