Силен Любо Пенев понася много добре терапията

Булфото

Лекуващият се в германска онкологична клиника Любослав Пенев понася много добре имунотерапията, на която беше подложен още преди коледните празници, съобщиха пред "Блиц“ близки на легендарния българин.



"Любо се държи. Той притежава много силен характер, което неимоверно помага при тежкото лечение. Медицинският екип, ръководен от виден германски професор, уточни, че рядко пациенти понасят по този начин терапията“, заявиха още близките до 59-годишния специалист.



Любослав Пенев вече над един месец е в германска болница, след като му беше открит злокачествен тумор на бъбрека.



Припомняме, че бяха отворени няколко сметки за дарение в помощ на Любо. Едната е на фондация ЦСКА:



BG05FINV91501217776642



Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев



А другата е на съпругата на Любо:



BG52BUIN95611000776024



Кристина Юлиянова Мицева



Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев

