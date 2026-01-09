Силен до ураганен вятър духа във високата част на планините
Пиксабей
Силен до ураганен вятър духа във високата част на планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Туризъм се препоръчва в горския пояс. Снежна покривка има, но не е много – на Витоша е около 20 см, допълниха от ПСС, предаде БТА.
В планините ще има променлива облачност, значителна вечерта в Западния Балкан, Витоша и Рила и на места там ще има валежи от сняг, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Вятърът ще бъде силен и бурен от северозапад, но с тенденция на бавно отслабване и ориентиране от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра - около минус 6°.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!
За да продължите, трябва да се регистрирате в сайта