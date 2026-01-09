Пиксабей

Силен до ураганен вятър духа във високата част на планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Туризъм се препоръчва в горския пояс. Снежна покривка има, но не е много – на Витоша е около 20 см, допълниха от ПСС, предаде БТА.

В планините ще има променлива облачност, значителна вечерта в Западния Балкан, Витоша и Рила и на места там ще има валежи от сняг, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Вятърът ще бъде силен и бурен от северозапад, но с тенденция на бавно отслабване и ориентиране от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра - около минус 6°.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!