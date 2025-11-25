Силен ръст на социалните предприятия в Кипър

Пиксабей

Кипър отбелязва силен ръст на социалните предприятия, а една трета от кипърците са получили помощ от организации за социална икономика, най-често в образованието, заетостта или предоставянето на стоки, бе обявено на икономически форум в Никозия.

Над 1 000 организации, деклариращи социална мисия, действат в страната през тази година, съобщиха от Центъра за изследвания и образование (SYNTHESIS), цитиран от БНР. Преди 5 години техният брой е бил 600, а през 2017 г. - само 190. Значителният им растеж е показателен за силната нужда от социални услуги, казаха от изследователския център.

Социалното предприемачество е един от най-динамично развиващите се стълбове на кипърската икономика, съчетавайки бизнес дейност със социални ползи, бе подчертано на икономическия форум.

65% от кипърците са запознати с концепцията за социална икономика, но само 47% от тях разпознават социалните предприятия, показва представеното проучване на Евробарометър, проведено тази година. В същото време 61% от анкетираните посочват, че никога не са участвали в подобни социални организации като доброволци или с финансова подкрепа. Само 47% от кипърците смятат, че социалната икономика е добре развита в страната им.

