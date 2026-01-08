Силен трус от 4,7 край Неапол причини щети

Кадър Нова телевизия

Земетресение с магнитуд 4,7 разтърси района на Кампи Флегрей близо до южния италиански град Неапол. Трусът е причинил прекъсвания на електрозахранването, наруши движението на влаковете и метрото и нанесе щети на някои сгради, съобщиха властите.

Земетресението е регистрирано в 19:46 ч. местно време (17:46 GMT), предава Нова телевизия. Епицентърът му е бил в района на Кампи Флегрей, западно от Неапол, на дълбочина около 3 километра, съобщи Италианският национален институт по геофизика и вулканология.

Италианската противопожарна служба съобщи, че има сигнали за незначителни щети по сгради в Неапол и околностите му, но допълни, че екипите ѝ не са получили спешни сигнали за помощ или спасяване на жители. Като предпазна мярка местните железопътни линии и метрото бяха временно спрени, съобщиха местните власти.

Италианските медии определиха труса като едно от най-силните земетресения, регистрирани някога в района. В някои квартали хората излезли панически на улицата, след като усетили силните трусове.

Кампи Флегрей - гъсто населена вулканична калдера, обхващаща голяма част от западен Неапол, през последните години е обект на все по-честа сеизмична активност, което накара правителството да засили наблюдението на района.

Редактор "Екип на Петел",

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