Силен вятър, проливен дъжд и градушка се очакват във Варна
Снимка: Метео Балканс
Шквалова линия се приближава към Варна. Това написаха преди минути от Метео Балканс във фейсбук страницата си.
Очакват се силен вятър, проливен дъжд и градушка до 1 см, добавят още там.
Малко по-рано днес в страницата предупредиха, че буря се образува северно и западно от Варна. В района на Аксаково са възможни дори локални наводнения!, добавиха тогава от Метео Балканс.
