Силен вятър и дъжд в неделя

снимка: Булфото

През нощта срещу неделя времето ще бъде с разкъсана висока облачност, по-значителна над Западна България, където се очакват и слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен, а в планините – силен до ураганен югозападен вятър. В местата, неподатливи на южния вятър, сутринта ще се задържи по-студено, като минималните температури ще бъдат между 4° и 5°. В районите по северните склонове на Стара планина и в местата с южен вятър стойностите ще достигат 9°–10°, допълва meteobalkans.com.

Около обяд вятърът в Западна България ще се ориентира от северозапад и ще се усилва, докато в Източна и Северна Централна България ще остане югозападен, с почти ураганни пориви. Там ще се задържи по-топло, докато в Западна и Северозападна България температурите ще се понижават. Препоръчва се повишено внимание.

През деня в неделя валежите, обхванали Западна България, ще достигнат и Централна и Източна България. На повече места, особено в Централна Северна България и Горнотракийската низина, ще се развият гръмотевични бури, като ще има условия и за шквалови явления. Към края на деня валежите ще обхванат и Източна България.

Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северозапад и ще бъде силен до бурен. В Горнотракийската низина и Дунавската равнина поривите могат да достигнат 70–90 км/ч. Следобед ще започне следфронтално разкъсване на облачността, но силният вятър ще се задържи до края на деня.

Температурите ще останат с минимален денонощен ход – от около 9°–10° в северозападните райони до 14°–18° в Югоизточна България.

През нощта срещу неделя ще бъде предимно облачно, с валежи от дъжд. Ще духа силен южен вятър и ще се задържи сравнително топло. До обяд ще остане облачно с валежи, като не е изключено и да прегърми. Следобед облачността временно ще се разкъсва. Ще духа умерен северозападен вятър и ще започне понижение на температурите. Минималните ще бъдат около 8°–10°, а максималните – между 12° и 14°.

Над планините ще бъде облачно и силно ветровито. Очакват се валежи от дъжд, а на места ще има условия и за гръмотевични бури. Ще духа силен до бурен южен вятър, като около обяд над западната половина ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 9°, а на 2000 м – около 4°.

По Черноморието ще има разкъсана облачност. Ще духа силен югозападен вятър и ще бъде топло, като максималните температури ще достигнат 14°–16°. Валежи от дъжд се очакват към края на деня, като ще бъдат съпроводени и от гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще започне понижение на температурите. Максималните ще бъдат между 14° и 17°, а вълнението на морето – 3–4 бала.

Студен атмосферен фронт ще определя облачното и дъждовно време в Сърбия и Централна България, като ще започне съществено понижение на температурите. В Източна България и Северозападна Турция ще има условия за гръмотевични бури.

