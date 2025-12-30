Силен вятър и във вторник

илюстрация: Булфото

През нощта срещу вторник в по-голямата част от страната ще преобладава предимно ясно време, като повече облаци ще има над Централна Северна и Източна България. Ще духа умерен северозападен вятър, който в Дунавската равнина и на открити места временно ще се усилва. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и плюс 2°, а в районите със по-силен вятър ще останат малко по-високи – до 4–5°C.

През вторник времето ще бъде предимно слънчево. След обяд от север, ще започне увеличение на облачността, но без валежи. Към края на деня главно в Западна и Централна Стара планина ще започне валежи от сняг, а зареди вятъра, ще има условия и за виелици по проходите!

Северозападният вятър, отново ще се усилва и ще бъде силен, а на места и бурен, с което ще продължи нахлуването на по-студен въздух. В отделни райони на Дунавската равнина, както и около Пловдив и Пазарджик, Сливен, Стара Загора, Казанлък и населените места по понижението на Централна Стара планина поривите на вятъра могат да достигат 80–100 км/ч, което създава предпоставки за усложнена метеорологична обстановка.

Максималните температури ще са в широки граници – в Северна България ще бъдат около 1–2°C, а в югоизточните райони – до 5–6°C.

Времето в София

През нощта срещу вторник ще бъде предимно ясно. През деня облачността ще е разкъсана, а вятърът – умерен от северозапад. Минималните температури ще са между минус 4° и минус 2°C, а максималните ще достигат 1–3°C, с малък дневен ход.

В планините времето ще е предимно слънчево, като след обяд облачността отново ще се увеличава. Ще духа силен до бурен северозападен вятър, с който ще продължи нахлуването на по-студен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 4°, а на 2000 метра – около минус 5°.

По Черноморието също ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността през следобедните часове. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 5° и 10°. Вълнението на морето ще е 2–3 бала, предава meteobalkans.com.

Времето на Балканите

Във вторник на Балканския полуостров ще преобладава ветровито и по-студено време, като постепенно ще настъпи осезаемо застудяване, особено в централните и източните части на региона.

