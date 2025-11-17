реклама

Силен вятър събори дърво и затвори пътя между две села край Приморско

17.11.2025 / 21:40 1

Снимка: Фейсбук, И. Гайков

Поривистият южен вятър събори дърво и временно затвори пътя между селата Ясна поляна и Ново Паничарево. За това предупреди във фейсбук кметът на Приморско - Иван Гайков.

Екипи на Община Приморско и РУ Приморско са реагирали незабавно и са възстановили проходимостта.

Призоваваме всички шофьори да се движат с повишено внимание, докато обстановката се нормализира, написа още Иван Гайков.

 

