Силен вятър събори дърво и затвори пътя между две села край Приморско

Снимка: Фейсбук, И. Гайков

Поривистият южен вятър събори дърво и временно затвори пътя между селата Ясна поляна и Ново Паничарево. За това предупреди във фейсбук кметът на Приморско - Иван Гайков.

Екипи на Община Приморско и РУ Приморско са реагирали незабавно и са възстановили проходимостта.

Призоваваме всички шофьори да се движат с повишено внимание, докато обстановката се нормализира, написа още Иван Гайков.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!