Силен вятър възпламени тлеещи огнища край Средец. Те се намират в района на село Гранитец. По информация на пожарната служба едното от огнищата се намира в труднодостъпна местност. Към момента огънят е низов, но има опасност да се превърне във върхов, заради силните пориви на вятъра, каквато беше ситуацията и през вчерашния ден.

Пожарът е локализиран и няма опасност за населеното място. На терен работят 4 противопожарни автомобила. До момента огънят е унищожил 10 000 дка площ, като основно са нанесени щети на горския фонд, земеделски земи и е изпепелена необитаема къща. Засега остава в сила обявеното бедственото положение в трите населени места, засегнати от пожара в Община Средец.

"Днешният ден ще бъде пак целия с обходи по целия периметър на пожара, с облитане с дрон. Ще бъде облетяно от всички страни, за да може да се види къде има тлеещи огнища и отделни тлеещи дънери, както по периферията на пожара, така и във вътрешността. Поради силния вятър, тъй като има и трева, която се намира под короните на дърветата и самите дървета са малко по-ниски, от силния вятър горенето се прехвърля в короната на дървото и от дърво на дърво става върхов пожар, независимо, че се намира в широколистен масив", каза за БНТ старши инспектор Николай Костадинов от РСПБЗН –Бургас.

