Силен взрив в столицата тази нощ

снимка: Булфото

Силен взрив разтърси столичен квартал посред нощ, научи "Фокус". Дама публикува снимки на пожар в голяма софийска група във Facebook и написа: "Това сто процента беше умишлено".



"Умишлено е със сигурност. Един кемпер гореше много, имаше полиция и три пожарни", добави мъж в коментарите под публикацията.



"Със сигурност е умишлено имаше две пожарни и полиция", съгласи се с тях техен съкварталец.



"Чух пожарната като мина през бул. "Тодор Каблешков", включи се жена в разговора.



Гражданите уточниха, че кемперът е горял някъде в кв. "Мотопистата" - входа откъм бул. "България".



"Не знам какво беше, но ни разтърси леглото. Може би избухна кола. Като се обадих на 112, вече бяха изпратили екипи и казаха, че е на малкия паркинг при бул. "България", уточни притеснена столичанка.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!