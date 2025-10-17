Силиконовата бамбина си тръгна от „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Силиконовата бамбина, както я кръсти водещия Павел Николов, си тръгна от „Игри на волята“.

Това е Александра, която загуби днес елиминационна битка.

Ти влезе в състезанието като на шега, никой не ти даваше повече от 24 часа в „Игри на волята“, но ти Александра разби всички клишета, показа че външен вид лъже. Ти си силна, подготвена, коментира Павел.

Разочарована ли си, попита я той.

Няма да лъжа – да, честно казано смятах, че ще се справя, тъй като битката не беше толкова сложна, по-скоро нямах късмет, коментира Александра.

Всеки наистина не вярваше сигурно, че и 24 часа ще изкарам. Изкарах доста повече, можех и още, каза още тя.

Ти се справи шест седмици. Доста хора си тръгнаха преди теб, фаворити дори, бих казал, продължи още водещия Павел.

Ето настъпи моментът, в който колкото и сълзи да пролях, аз се гордея със себе си. Влезнах в Игрите с това да докажа, че наистина външния вид няма значение и смятам, че го направих. Горда съм от себе си! Надявам се и всички, които го гледат да са на същото мнение, каза Александра.

Тя е първата отпаднала в невероятна битка между представителите на Лечителите и Завоевателите - Иван, д-р Пекин, Александра и Йоана.

Иван се спаси, а сега между д-р Пекин и Йоана ще стане ясно кой ще е другия напуснал.

Александра е на 25 години и се занимава с развиването на своя семеен бизнес в хранителната индустрия. На външния си вид дава 10 от 10, като 4 от тези точки отдава на медицината и естетическата хирургия. Колекционира дрехи и обувки. Влиза в "Игри на волята, за да предизвика себе си.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!