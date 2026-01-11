Силите на Иван Иванов не стигнаха за нов триумф в Испания

Снимка Булфото

Най-добрият ни тенисист при подрастващите Иван Иванов не намери сили за последната крачка и отстъпи във финала на турнира от веригата ITF в Манакор. Българинът загуби от руснака Ярослав Демин с 2:6, 0:6.

Основната причина за убедителното поражение вероятно се крие в натрупаната умора. В предните дни Иванов изигра серия от изтощителни и многочасови мачове, които в крайна сметка изцедиха физическите му сили. Във финалния сблъсък варненецът опита да се съпротивлява в началото на първата част, но след двата пробива на Демин, интригата в мача изчезна.

Въпреки тежката загуба на финала, представянето на Иван Иванов в Испания остава изключително престижно, като той отново доказа, че притежава потенциал за големия тенис.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!