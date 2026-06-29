Силна буря отнесе покриви и потроши стотици коли в Търговище в Румъния

Кадър Фб

Силна буря връхлетя град Търговище, Румъния (не в България). Градът се намира северно от Букурещ, предаде Метео Балканс.

От кадрите се виждат много сериозни щети.

Отнесени покривни конструкции, много разбити коли от паднали дървета.

През следващите дни и в България се очаква динамично време.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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