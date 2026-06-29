Силна буря отнесе покриви и потроши стотици коли в Търговище в Румъния
29.06.2026 / 21:22 0
Кадър Фб
Силна буря връхлетя град Търговище, Румъния (не в България). Градът се намира северно от Букурещ, предаде Метео Балканс.
От кадрите се виждат много сериозни щети.
Отнесени покривни конструкции, много разбити коли от паднали дървета.
През следващите дни и в България се очаква динамично време.
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