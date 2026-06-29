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Силна буря отнесе покриви и потроши стотици коли в Търговище в Румъния

29.06.2026 / 21:22 0

Кадър Фб

Силна буря връхлетя град Търговище, Румъния (не в България). Градът се намира северно от Букурещ, предаде Метео Балканс.

От кадрите се виждат много сериозни щети. 

Отнесени покривни конструкции, много разбити коли от паднали дървета.

През следващите дни и в България се очаква динамично време.

 

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