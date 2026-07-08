Силна буря премина през Добрич, много съборени дървета

Кадър С. Айдан, Виждам те КАТ - Добрич

Силната буря, преминала над област Добрич, събори дървета и клони, като само за кратко време са получени над 10 сигнала за произшествия, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, предаде Про нюз Добрич.

Сигналите са за паднали дървета и клони по пътя Добрич – Варна, както и на различни места в град Добрич, включително в Градски парк „Свети Георги“.

По отстраняването на последствията работят три екипа на пожарната, които разчистват падналата растителност и обезопасяват засегнатите участъци.

По информация на службите няма пострадали хора и не са нанесени сериозни материални щети. Работата по обработката на сигналите продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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