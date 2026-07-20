Силна буря с едра градушка удари Ямбол
20.07.2026 / 19:24 0
Кадър Нова Тв, архив
Силна буря с едра градушка удари Ямбол. Зрители на NOVA сигнализираха за наводнени улици в града вследствие на силния порой.
Обилният валеж е довел до събиране на големи количества вода по пътните платна и затруднения в движението.
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