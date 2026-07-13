Силна градушка над няколко града в България

Силна градушка удари няколко града в България.

От Метео Балканс пуснаха кадри от различни места.

Огромна буря над Кубрат, придружена с градушка.

Градушка падна и в Провадия:

Природата се развилня и край Шумен:

В районите на Ловеч, Плевен, Велико Търново, Силистра и Ямболско скоро ще завали силен дъжд. Очакват се гръмотевични бури и градушки.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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