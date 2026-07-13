Силна градушка над няколко града в България
Силна градушка удари няколко града в България.
От Метео Балканс пуснаха кадри от различни места.
Огромна буря над Кубрат, придружена с градушка.
Градушка падна и в Провадия:
Природата се развилня и край Шумен:
В районите на Ловеч, Плевен, Велико Търново, Силистра и Ямболско скоро ще завали силен дъжд. Очакват се гръмотевични бури и градушки.
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