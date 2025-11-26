Силна градушка опустоши град, 10 хиляди къщи са повредени, колите са надупчени
Кадър Инстаграм
Близо 250 души пострадаха при изключително силна градушка, връхлетяла южната част на Бразилия.
Ледените късове, сравнявани по размер с тенис топки, са нанесли сериозни поражения и са превърнали улиците на град Ерешин в щата Рио Гранде до Сул в хаотична картина на щети и разрушения, предаде Блиц
По данни на местните власти са повредени покривите на над 10 000 къщи, а десетки автомобили са надупчени или напълно унищожени от масивните ледени късове. Много от пострадалите са получили травми от падащия лед, като са потърсили помощ в местните болници.
За овладяване на последиците от бурята на място работят екипи на гражданската защита, пожарникари и военни формирования. Към тях са се присъединили и десетки доброволци, които участват в разчистването на улици, покриви и засегнати домове.
Според властите мащабът на щетите е необичаен дори за район, свикнал на силни атмосферни явления, което превръща градушката в едно от най-сериозните бедствия в региона през последните години
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!