Силна пясъчна буря погълна град в Австралия

Снимка Тутиър

Пясъчна буря, характерна за пустинните области в Африка или на Арабския полуостров, погълна австралийски град в щата Виктория, пише в. "Гардиън", цитиран от новини.бг.

Денят се превърнал в нощ в Милдура на границата между щатите Виктория и Нов Южен Уелс. В града определят бурята като невиждана от 40 години. Според метеоролози явлението е необичайно за месец май.

Според местните жители бурята намалила видимостта значително, а след преминаването ѝ останала дебела покривка от пясък върху къщи и коли.

Apocalyptic scenes were captured on camera by residents of #Mildura, in Australia, as a gigantic dust storm turned day into night. pic.twitter.com/ApJWyrqgyn