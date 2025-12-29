Силни магнитни бури връхлитат Земята в последните дни на 2025 г.
Снимка Пиксабей
Днес не се очакват значителни магнитни смущения. Геомагнитната активност ще остане на Kp 3-4, което съответства на слаби до умерени колебания.
Това е подходящо време за обичайните ежедневни дейности, като няма очаквани сериозни влияния върху здравето или електронните устройства.
В понеделник се очаква краткотрайно усилване на активността. През следобеда се предвижда увеличаване на активността до Kp 4, а в някои региони тя може да достигне почти червено ниво, пише България он ер.
Някои хора могат да усетят главоболие, умора или раздразнителност.
Препоръчително е да се избягват интензивни физически натоварвания и стресови ситуации, както и да се обръща внимание на контрола на кръвното налягане.
На 30 и 31 декември се очаква увеличаване на геомагнитната активност до Kp 5-6, което съответства на мощна магнитна буря от червено ниво, пише УНН.
Това може да доведе до значително влошаване на здравословното състояние на метеочувствителните хора.
Препоръчително е да се избягват резки движения, големи физически натоварвания и да се осигури достатъчно почивка.
Хората с хронични заболявания, особено сърдечно-съдови, трябва да следят състоянието си и при необходимост да се консултират с лекар.
Пийте достатъчно вода и поддържайте здравословен режим на хранене, за да минимизирате влиянието на магнитните колебания върху организма.
