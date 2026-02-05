Силни валежи в цялата страна днес, на места се очакват и поледици

Снимка: Пиксабей

Днес ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество в Рило-Родопската област, на места в Източна България и централните райони на Стара планина. В западните и централните райони на Северна България, както и в западната част на Горнотракийската низина ще има поледици, съобщават от НИМХ при БАН. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще продължи да се понижава. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури в западните и централните райони на Северна България, където ще е тихо, ще бъдат между 0 и 2 градуса, а в останалата част от страната – предимно между 5 и 10 градуса, в София – около 5.

В планините ще бъде облачно, над 1600-1800 метра с валежи от сняг, а в по-ниските части – от дъжд. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа силен и бурен южен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра – около 0.

По Черноморието ще бъде облачно и още преди обяд ще започнат валежи от дъжд. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 7-8 градуса. Температурата на морската вода е 4-7 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7,37 ч. и залязва в 17,45 ч. Продължителност на деня: 10,08 ч. Луната в София залязва в 9,13 ч. и изгрява в 21,56 ч. Фаза на Луната: три дни след пълнолуние.

