Силните геомагнитни бури продължават и днес

Пиксабей

Мощно слънчево изригване в неделя – 18 януари, причини първата много силна геомагнитна буря за годината. Първоначалните прогнози показваха, че явленията ще са по-слаби.

Но се оказа, че потокът заредени частици от Слънцето е по-продължителен и насочен директно към нашата планета. Така бяха отчетени стойности на явленията от степени Кр 8/G4, предаде бТВ, цитирайки Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Затова в понеделник вечерта над САЩ, Европа и дори северните части на България бяха наблюдавани полярни сияния.

Според данните за космическото време от Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (НАОА) и Лабораторията по слънчева астрономия към руската академия на науките (РАН), днес – 21 януари се очаква средна до силна геомагнитна буря от степени Кp 7/G3.

След това предстои временно утихване на явленията и по-спокойна геомагнитна обстановка. Засега вероятност за слаби геомагнитни бури има на 26 и 27 януари.

Степени на геомагнитните бури:

Kp индекс - показва силата на геомагнитната активност (смущенията в магнитното поле на Земята) за период от 3 часа, варираща от 0 (слаба) до 9 (екстремна).

G-скалата е класификация, използвана от Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (НАОА) за описание на потенциалните ефекти от геомагнитна буря върху технологиите – електрически мрежи, орбитални сателити и т.н. Може да се използва и като предупреждение към метеочувствителните хора.

Тоест, най-слабата геомагнитна буря се посочва като Kp 5, а тя съответства на G1. По-високите стойности на Kp съответстват на по-високи степени по G-скалата и така например Кр 9 или G5 е най-екстремната буря.

Кр 5 / G1 – Слаба геомагнитна буря. Има шанс за незначителни смущения в радиокомуникациите и електропреносната мрежа, въздейства върху мигриращите животни и птици.

Кр 6 / G2 – Умерена (средна) буря. Въздейства върху електрическите системи и електропреносната мрежа, астронавтите в околоземна орбита и сателитите, нарушения в радиокомуникациите.

Кр 7 / G3 – Силна буря! Влияе отрицателно и може да причини повреда на електронните устройства, електропреносната мрежа, орбиталните сателити, GPS навигацията, смущава радиокомуникациите.

Кр 8 / G4 - Много силна буря! Смущения и прекъсвания на електричеството, комуникациите, GPS навигацията, повреди в електронни и електрически уреди, опасност за хората и системите в Международната космическа станция.

Кр 9 / G5 - Екстремна геомагнитна буря! Срив на електропреносната мрежа, комуникациите, орбиталните сателити, риск за живота на астронавтите в околоземна орбита и т.н.

Достоверна информация за геомагнитната обстановка предоставя Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН тук: http://www.geophys.bas.bg/

