Силният вятър нанесе щети в редица градове

Във връзка със силните пориви на вятъра на територията на Пловдивска област, почти всички дежурни екипи огнеборци и спасители са мобилизирани за работа по сигнали, свързани с паднали дървета и сухи клони. От началото на дежурството до момента на територията на град Пловдив са получени близо 20 сигнала, като са констатирани и материални щети по автомобили, информират от община Сопот.

Екипи на РСПБЗН – Карлово са реагирали на сигнали в град Сопот, където паднало дърво е нанесло щети на два автомобила. Други инциденти с паднали дървета за кратко са затруднили движението през прохода Стражата и по пътя за град Баня. Към този момент всички подадени сигнали са отработени и обстановката в региона е спокойна. В Асеновградско движението по пътищата в посока Смолян и село Червен се осъществява нормално. По-рано днес тази сутрин екип на РСПБЗН – Асеновград е реагирал на сигнал за паднало голямо дърво на пътя за с. Червен, довело до временно затваряне и на двете платна.

В момента пътният участък е проходим и движението по всички основни пътни артерии се извършва без ограничения. С оглед на очакваното засилено пътуване на граждани след почивните дни, от РДПБЗН – Пловдив призоваваме водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание, да се съобразяват с метеорологичната обстановка и пътните условия, както и да избягват паркиране и престой под дървета, електропроводи и нестабилни конструкции при силен вятър. РДПБЗН – Пловдив следи обстановката и е в готовност за реакция при необходимост.

