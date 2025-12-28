Силният вятър причини материални щети в 26 области в страната, няма пострадали хора

Снимка: Община Сопот

Силният вятър причини материални щети в общо 26 области в страната, няма пострадали хора, съобщиха за БТА от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерството на вътрешните работи.

За утре Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) е издал "жълт код" за силен вятър за голяма част от страната. От там предупреждават хората да бъдат внимателни за летящи във въздуха предмети.

За днес действа предупреждение на НИМХ от втора степен - "оранжев код", за силен и бурен северозападен вятър в 12 области с пориви между 25 м/с и 30 м/с. В останалата част от България е в сила предупреждение от първа степен - жълт код, с пориви до 24 м/с.

От пожарната предупредиха хората да не стоят на открито заради опасност от падащи предмети.

За времето от 00:00 ч. до 17:45 ч. днес екипите на пожарната са участвали в обработването на 159 сигнала, свързани с метеорологичната обстановка. Няма данни за затворени пътища и бедстващи граждани във връзка със силния вятър.

Сигнали за материални щети в следствие на вятъра са подадени в Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Сливен, София, Пазарджик, Пловдив, Благоевград, Перник, Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Разград, Русе, Силистра, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол, съобщиха от пожарната.

Вятър със скорост 70 километра в час (20 метра в секунда) е духал тази сутрин в Монтана, съобщи дежурният в Хидро-метеорологичната обсерватория край града. Към обяд силата на вятъра е намаляла до 42 километра в час (12 метра в секунда).

Множество сигнали за паднали дървета, клони, ламарини и оградни решетки има в област Пазарджик. Това съобщи регионалният говорител на полицията Мирослав Стоянов.

Той допълни, че причината е бурния вятър, на места до над 30 метра в секунда, заради който в региона има обявен оранжев код. Най-много щети има в градовете Панагюрище, Пазарджик и Белово. Всички екипи на пожарната безопасност в областта обработват и реагират на сигнали съвместно с представители на местната общинска администрация и екипи на електроразпределителното дружество. Има данни и за нанесени щети на няколко леки автомобила в региона, в резултат на паднали дървета и клони.

Повече от 30 са сигналите само в град Панагюрище, каза още Стоянов. Той добави, че има скъсан кабел на пътното платно между панагюрските села Оборище и Поибрене, а полицейски екип е обезопасил периметъра.

Близо 20 сигнала за паднали дървета и клони заради силния вятър в Пловдив са получени от началото на дежурството, съобщиха от Регионална дирекция (РД) "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) в Пловдив.

Във връзка със силния вятър на територията на Пловдивска област почти всички дежурни екипи огнеборци и спасители са мобилизирани за работа по сигнали, свързани с паднали дървета и сухи клони. Констатирани са и материални щети по автомобили.

Екипи на РДПБЗН – Карлово са реагирали на сигнали от град Сопот, където паднало дърво е нанесло щети на два автомобила. Други инциденти с паднали дървета за кратко са затруднили движението през прохода Стражата и по пътя за град Баня. Всички подадени сигнали са отработени и обстановката в региона е спокойна, допълниха от пловдивската пожарна.

В Асеновградско движението по пътищата в посока Смолян и село Червен се осъществява нормално. По-рано днес екип на Районната служба ПБЗН – Асеновград е реагирал на сигнал за паднало голямо дърво на пътя за с. Червен, довело до временно затваряне и на двете платна. Пътният участък вече е проходим и движението по всички основни пътни артерии се извършва без ограничения.

Екипите на пожарната в София са реагирали на седем сигнала за паднали клони заради силния вятър, съобщиха от Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Сигналите вероятно са повече, тъй като на някои от тях са се отзовали от Столичната община, допълниха от дирекцията. Няма пострадали хора.

Шест екипа на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община са на терен и работят по сигнали във връзка със силния вятър, съобщиха от пресцентъра на общината. Отработени са 16 сигнала за паднали клони и дървета в различни райони на града. Работата продължава.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!