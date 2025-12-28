Силният вятър събори покрива на църквата "Свети Спас"

Кадър Фб

Днес в село Ласкарево силният вятър е съборил част от покривната конструкция на църквата „Свети Спас“, разположена над селото. При инцидента е счупен и кръстът на храма, който е паднал заедно с покривната конструкция, пише Vox64.com.

Щетите са причинени от силните пориви на вятъра, които през последните часове обхващат целия Югозапад на България. В различни населени места в региона са регистрирани паднали дървета и материални щети.

Към този момент само в село Ласкарево има нанесени сериозни щети по църковна сграда вследствие на силния вятър.

Няма данни за пострадали хора. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!