Силният вятър затвори почти всички писти в ски зоната над Банско

Снимка: Булфото

В ски зоните над Банско и Добринище условията се променят динамично, а вятърът във високите части достига до 98 км/ч, съобщи БНР.

Почти всички писти са затворени, с изключение на Ски път-1 и Коларски. Кабинковият лифт и пътят към планината все още работят, но има вероятност заради бурния вятър и тези съоръжения да спрат работа.

Няколко големи дървета са изкорени от бурният вятър в Добринище, като едно от тях е паднало на пътя към Гоце Делчев, в района на сребърния извор. Движението там се извършва само в едната лента.

Кметът на общината Стойчо Баненски апелира към жителите и гостите в курорта да избягват рисковите места и да отложат разходките в планината.

Условията в Пампорово също остават неблагоприятни за ски заради силния и бурен вятър, съобщи БТА, цитирана от bTV.

Снежната покривка на връх Рожен е 18 сантиметра, а в Пампорово – около 20 см.

Най-ниските температури тази сутрин са отчетени в Чепеларе и на Рожен – -5°.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

