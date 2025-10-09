Силно среднощно земетресение в Турция
09.10.2025 / 08:34 0
Снимка: Пиксабей
Земетресение с магнитуд 4,7 разтърси тази нощ Турция, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от Ройтерс.
Земетресението е било на дълбочина 10 км., посочва БТА.
Няма данни за разрушения и пострадали.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!